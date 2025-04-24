Ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü, Ahlatcı Çorum FK ile Pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 36.hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkent temsilcisi teknik direktör Mustafa Kaplan nezaretinde dünü tek idmanla geçirdi. Aerobik koşu ve koordinatif ısınma hareketleriyle başlayan antrenman yediye üç geçişli oyunun ardından beşe beş jokerli oyunla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren idman fonksiyonel alanda büyük kalede serbest oyunla sona erdi.

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Renaldo Cephas ve Özgür Aktaş antrenmana katılmazken, Nico Schulz, Mahmut Tekdemir ve Sıraç Astanakulov fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını tamamladı.