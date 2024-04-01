Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

Çorum'da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yeniden belediye başkanı seçildi. Aşgın ve Aşgın’ı destekleyen Cumhur İttifakı’nın bileşenleri seçim sonuçlarını Taş Bina’da başkanlık makamında birlikte takip etti.

AK Partililerle birlikte seçim sonuçlarını takip eden bir isim dikkat çekti. Kendisi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’tü.

Rektör Öztürk'ün partililerle birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasını dinlediği görüldü.