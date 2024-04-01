Buna göre mevcut muhtarlardan Üçtutlar Mahallesi Mehmet Bölükbaş, Gülabibey Mahallesi Hasan Belli, Buharevler Mahallesi Ümit Patıroğlu, Yavruturna Mahallesi Metin Kaşar, Yeniyol Mahallesi Seydi Demiray, Bayat Mahallesi Fikret Külcü, Kunduzhan Mahallesi Kadir Akçıl, Akkent Mahallesi Necip Güler, Çöplü Muhallesi Yılmaz Kılcı ile Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir yerlerini korudu.

Mimar Sinan Mahallesi’nde Arif Çınar, Çepni Mahallesi’nde Ömer Şahinbaş, Bahçelievler Mahallesi’nde Aziz Önal, Kale Mahallesi’nde Dudu Sir ve Karakeçili Mahallesi’nde ise M. Gamze Güzel ipi göğüsleyen isim oldu.

Editör: HABER MERKEZİ