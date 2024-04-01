Çorum’da siyasi partilerin İl Genel Meclisi’nde aldığı oylar belli oldu.

CHP, Çorum merkezde aldığı 56 bin 358 oyla birinci parti olurken, meclise 4 üye göndermeyi başardı. AK Parti ise 54 bin 54 oy alarak mecliste 3 üye ile temsil hakkı kazandı.

Yeniden Refah Partisi aldığı 21 bin 625 oyla üçüncü parti olurken, MHP de 13 bin 620 oyla dördüncü parti oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum merkezde CHP 4, AK Parti 3 İl Genel Meclisi üyeliği aldı.

İŞTE MERKEZDE YENİ İL GENEL MECLİS ÜYELERİ;

CHP Veli Uysal

CHP Ümit Er

CHP Yusuf Sapancı

CHP Ömer Bolat

AK Parti Muhammed Fatih Temur

AK Parti Meryem Demir

AK Parti Başak Gözde Taşkıran