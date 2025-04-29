Üreyen, DİSK Emekli-Sen, KESK, Türk-İş ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin yer aldığı komitenin Birleşik Kamu-İş’i yalnızca nezaketen davet ettiğini ve karar süreçlerine dâhil etmediğini ifade etti. "Katkı sunmak istediğimizi belirtmemize rağmen bize 'Komite kuruldu, program hazır, yalnızca fikirlerinizi sunabilirsiniz' denildi” diyen Üreyen, komitede siyasi partilerin yönlendirici bir rol üstlenmesinin de rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Birleşik Kamu-İş’in mitinginin 1 Mayıs Perşembe günü saat 11.15’te Devlet Tiyatro Salonu önünden başlayacağını ve 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek mitingle devam edeceğini belirten Üreyen, tüm üyeleri ve Çorum halkını bu mitinge davet etti.

Editör: SELDA FINDIK