Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, işçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın kitlesel bir şekilde kutlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çorum’da DİSK, Türk-İş ve KESK tarafından 1 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da “insanca bir yaşam, güvenli bir gelecek ve demokratik Türkiye” talebiyle miting düzenlenecek.

Miting ile ilgili olarak kentin farklı bölgelerinde bildiri dağıtan sendikacılar, “İnsanca bir yaşam, güvenli bir gelecek ve demokratik Türkiye taleplerimizi hep birlikte dile getirmek, bu düzen böyle gitmez değiştirecek gücümüz var demek için tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Pirbaba Parkı önünde saat 10.30'da buluşarak Saat Kulesi’ne yürümeye davet ediyoruz” dediler. (

Editör: Haber Merkezi