Çorum’un Osmancık ilçesinde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteğiyle Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümünce yürütülen proje çerçevesinde okulun bahçesine yapılan sera düzenlenen törenle açıldı. Törene Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, İlçe Tarım Müdürü Sencer Bilgener, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende proje ile ilgili bilgi veren Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saltık, 4 yıl önce açılan okulda 54 öğrencinin eğitime devam ettiğini belirterek, "2021 yılında Sayın Vekilimiz Oğuzhan Kaya’nın destekleriyle açılmış olan Tarım Lisemiz, bu projeyle, yerinin ve toprağının örtülmesinden, sulama sisteminin kurulmasına kadar her aşamayı öğrenci ve öğretmenleri ile yaparak sera kurulumunda çok önemli bir tecrübe kazanmıştır. Bu süreçten sonra da okulumuz yeni ürünlerin üretilmesi ve üretim aşamasının gözlenmesi açısından çok kıymetli bir atölyeye sahip olmuştur. Proje kapsamında yapılan seramız 400 metrekare olup içerisine bin 800 adet kuşkonmaz fidesi dikilmiştir. Üretilen kuşkonmazlarımız yiyecek içecek atölyemizde konserve yapılarak üretime sunulacaktır. Ayrıca seramızın bir bölümünde dönemsel ürünler ve fide üretimi yapılacaktır. Projemizde konserve üretiminde ihtiyaç duyulan ekipmanlar, öğrencilerimiz için gerekli iş kıyafetleri ve CNC Router alımı da yapılmıştır" dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte kuşkonmaz fidesi dikti.