Elden ayaktan düşme, yalnız kalırsın,

Canın, cananın yok olur, gelir sanırsın,

Hayat sahnesinde ahde vefa arama,

Düşenin dostu olmaz, düşünce anlarsın… (Mehmet Özata)

*

Gülten Özpamukçu’nun aşağıdaki Facebook paylaşımından çok etkilendiğim için böyle bir giriş yapmak istedim. Yaklaşık 3 yıldır çarşıdan, sokaklardan, parklardan, tabiattan uzak küçücük evlerimizde sanal alemde yaşıyoruz.

Gülten hanımın çağrısı çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz.

Evinize misafir çağırın...Siz de misafirliğe gidin. Sevin, sevilin şu ahir yalan ömürde...

Nasıl olsa dünya bir gün bize *"HAYDİ DIŞARI"* diyecek.

Yalvarıyorum hepinize, daha çok görüşün birbirinizle. Daha çok sevgi sözleri konuşun ve yazın. Bırakın milyonluk 120 ay vadeli evlerinizin yalancı konfor sunan yalnızlıklarını. Ailece yaşayın dip dibe... Ananeyi, dedeyi, torunları yeğenleri buluşturun. Yeni yetmeleri fazla özgür bırakmayın. Bir yere giderken zorlayın, onları da götürün. Şimdiki nesilde görüyorum çocuk dedesine gitmiyor.

Neymiş? "dersi varmış.

"Anne eve büyüğünü almıyor, neymiş çocuk TEOG, YGS'ye hazırlanıyormuş...

Yalan! inanın. Odalarda internete yalnızlığa depresyona mahkûm edersiniz...

Damla kadar çocuğa sussun diye cep telefonu vermeyin!

Verin eline bezelyeyi ayıklasın. En azından bezelye canlıdır.

Gelecek 10 yılda kanserli hasta sayısı yüzde altmış olacak unutmayın!..

Duayı öğretin. Konuşun bol bol birbirinizle. Kuşak kavgaları yapın. Trip atın, çözüm yolları için konuşun. Hayat bu. Hayat deney tüpü kılıklı apartmanlarda sıkışıp bakteri gibi yaşadığını sanmak değil inanın... Hadi kalkın birine çaya, kahveye gidin.

Kek yapın, mısır patlatın. Siz çağırın. Yemek hazırlayın. Zor mu çorba makarna?

Alo diyerek birinin derdini alın. İki gülün, koca bir kahkaha atın...

En kalbi sevgilerimle..." Gülten Özpamukçu”

Yunus Emre ne güzel söylemiş :

Şöyle hayran eyle beni, aşkın oduna yanayım,

Her nereye bakar isem gördüğüm seni sanayım…

HAYATIN İÇİNDEN

1-Çorum Futbol Kulübümüz 35. haftada konuk ettiği Düzcespor’u 90+1’de bulduğu golle 1-0 yenerken bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’la puan farkını altıya yükseltmiş ve şampiyonluğu büyük ölçüde ilan etmiş. Çok, çok sevindim ve mutlu oldum. Çorum F.K. nün başarısında en büyük pay sahibi olan sevgili başkan Oğuzhan Yalçın’ı, teknik ekibi ve futbolcularımızı yürekten kutlar, 1. Ligde de başarılarının devamını dilerim.

2-Bütün artistler bu dünyada, filmin galası öbür dünyada!

3-Bu adamlar milleti dinle dinsizleştirdiler.

4-Yeni bir soygun kumpası. WhatsApp’tan cep telefonuma gelen uyarı:

“Sayın Mehmet Özata, taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştiremediğiniz anlaşıldığından gün içerisinde ödeme yapılmaması halinde icra işlemine geçirileceği ihbar olunur.” Sakın inanıp da verilen telefon numarasını aramayın. 5—21-31 Mayıs 1978, yer Antalya stadı. Ben Antalya lisesinde tarih öğretmeni ve idareciyim. Futbol Federasyonun açtığı Amatör Futbol çalıştırıcıları kursunu rahmetli İsmet Arıkan yönetiyor. 10 gün süren kursun son dersi Psikoloji. İsmet hocam tahtaya Pisikoloji yazdı. Eski Antalyaspor’lu futbolcu Hüseyin, el kaldırarak “hocam yanlış yazdınız, doğrusu Psikoloji” dedi. Hoca kızdı, “Mehmet hocaya soralım” dedi. Ben de Hüseyin doğru söylüyor hocam” dedim.

Ertesi gün diplomaları alacağız, Hüseyin’in diploması yok. Çok şaşırdık tabii.

Hemen İsmet hocamın arkasından giderek, “Hocam bu davranış size yakışmaz” dedim. Epeyce uğraştan sonra Hüseyin kardeşimin diplomasını da vermiştik.

6-İnsan sevmeye de başladı mı yaşamaya da başlar.

7-Dün (2 Mayıs Salı) Selamiçeşme Özgürlük parkı Fua Kafede Mobil’ci dostlardan Güven Erdoğan, Kemal Çelen, Mehmet Yener, Ahmel Kutadgu, Musa Ali Doğan ve Çorum’lu Kadın Doğum Uzmanı Yüksel Bildirge ile toplanarak bol bol muhabbet ederek hayatı demledik.

3 Mayıs 2023