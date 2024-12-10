Ahlatcı Çorum FK’nın Amed Sportif Faaliyetler’le 15 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 16.hafta maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatlarının iç sahada en son Erzurumspor’la oynanan maçın bilet fiyatlarına göre artırıldığı görüldü.

Erzurum maçında 60 lira olan kale arkası biletleri 100 lira, 150 olan maraton biletleri 250, 180 lira olan sol kapalı tribün biletleri 300 lira, 300 lira olan VİP A-D biletleri 500, 900 lira olan VİP-B biletleri ise 1500 liradan satışa sunuldu. Yine Erzurumspor maçında 78 lira olan misafir tribün biletleri Amed maçı için 130 lira olarak belirlendi.