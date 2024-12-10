Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 6.Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü sporcuları iki madalya kazandı.

Down sendromular 19+yaş kategorisinde mücadele eden milli sporcu Merve Peker, final müsabakasında Sakaryalı sporcu Özgenur Kurşun’a yenildi ve Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Mental kategorisinde mücadele eden Tuğçe Kaya üçüncü olurken, Betül Kaya ise dördüncülüğü elde etti.

Şampiyonaya 81 İlden 125 Kulüpten, 197 Down, Otizm ve Mental Özel Sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merve Peker, Tuğçe Kaya ve Betül Kaya’yı tebrik etti.