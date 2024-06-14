Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban satış alanlarında da hareketlilik yaşanıyor. Çorum'un Mecitözü ilçesinde hayvan pazarı olmadığı için kurbanlıklarını kamyon kasalarında ve traktör römorklarında satmaya çalışan besiciler ise zor koşullarda satış yaptıklarını dile getirerek belediyeden çözüm istedi.

Belediyenin kendilerine yer göstermediğini iddia eden besiciler güneşin altında satış yapmaya çalıştıklarını ve zor durumda olduklarını aktardı.

Yetkililere sitem eden bir besici, “Her zamanki çilemiz, yer yok bize yer gösterilmiyor. Yol kenarlarında kamyon kasalarında ve traktör römorklarında sıcağın alnında satış yapmaya çalışıyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ