Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın da katıldığı bu toplantıda, bayram süresince alınacak tedbirler ve güncel güvenlik durumları ele alındı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler ile asayiş ve güvenlik konularının değerlendirildiği Video Konferans Sistemi üzerinden 81 İl Valisi ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Beraberinde İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile birlikte video konferans toplantısına katılan Vali Dağlı, Çorum’da yapılan çalışmalar ve asayiş durumu hakkında bilgiler aktardı.

Editör: HABER MERKEZİ