Özel Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Beyin Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Mehmet Duyar, uzun yıllardan beri ÇORUM HABER’in ve Mehmet Yolyapar’ın yakın dostu olan hekimlerin başında geliyor.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaymazlı ise, Şubat 2025’te Mehmet Yolyapar’ın mide rahatsızlığına teşhis koyan, Haziran 2025’te Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki mide ameliyatının öncesinde ve sonrasında, Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Emre Duygulu ile birlikte tetkik ve tedavilerini gerçekleştiren hekim.

Dr. Kaymazlı, 19 Temmuz Pazar günü kaybettiğimiz Recep Yolyapar’ın Çorum’daki tetkik ve tedavilerini de, yine Onkolog Dr. Mustafa Emre Duygulu ile birlikte üstlenmişti.

Dr. Mustafa Kaymazlı, Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi de olan eşi, yazar Elif Kaymazlı ile birlikte Cumartesi günü Mehmet Yolyapar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Hemen ardından, Dr. Mehmet Duyar da, Hasan Zahir Et Lokantası Sahibi Ömer Karslıoğlu ile birlikte ziyarete geldi.

Dostları, Mehmet Yolyapar’ın acısını yürekten paylaşırlarken, Yolyapar da, hekim dostlarına şükran duygularını bu vesileyle bir kez daha ifade etti.