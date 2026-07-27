Üçtutlar Mahallesi Adil Candemir Parkı karşısında hizmet veren Hüseyin Çamlı'nın sahibi olduğu Çamlı Ocakbaşı Restoran, ailelere özel bir kampanya başlattı.

Normal fiyatı 2.600 lira olan 4 kişilik aile menüsü, kampanya kapsamında 1.800 liraya sunuluyor.

Menüde Adana kebap, çöp şiş, tavuk şiş ve köfte yer alırken, ayrıca zengin meze çeşitleri, meyve tabağı ve sınırsız çay da ikram ediliyor.

Çorum’un sevilen mekânlarından Çamlı Ocakbaşı Restoran’da, uygun fiyatın yanı sıra titiz ve kaliteli hizmetle de keyifli bir yemek ortamı yaratılıyor.