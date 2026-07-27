Ankara Valisi, hemşehrimiz Yakup Canbolat’a Çorumlu hemşehrilerinin ziyaretleri sürüyor.

Vakıfbank Genel Müdürü. hemşehrimiz Osman Arslan ve beraberindeki Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Altındağ Bölge Müdürü Niyazi Ender İmamoğlu, Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama Başkanı Ali Haydar Erdoğan ve Genel Müdür Danışmanı Esener Vural’dan oluşan heyet Vali Yakup Canbolat’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel de, hemşehrisi Vali Canbolat’a “hayırlı olsun” dedi ve başarı dileklerini iletti.

Mersin Vali Yardımcısı, hemşehrimiz İrfan Demiröz ile SGK Ankara İl Müdürü, hemşehrimiz Ömer Tök de, Vali Canbolat’ı tebrik edip başarı dileklerini ilettiler.

Vali Canbolat, Keçiören Çorumlular Federasyonu ve Tüm Alevi Bektaşi Dernek Başkanı Dr. Okay Erözgün ile beraberindeki heyeti de makamında kabul etti.

Görüşmede, Ankara’daki hemşehri dayanışması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Sincan Çorum İli ve İlçeleri Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Murat Kafkas ile beraberindeki heyet de, Ankara Valisi Canbolat tarafından kabul edildi.