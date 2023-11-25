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Çorum Belediyesi personeli, öğretmenlere sürpriz yaptı. Okulları ziyaret ederek öğretmenler gününde öğretmenlere sürpriz yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Aşgın’ın selamını ileterek eğitimcilere çiçek takdim etti.

İsmail Yağbat’tan

Kodek’e ziyaret

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret etti. Kodek’in şahsında tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Yardımcısı Yağbat, günün anısına çiçek takdim etti.



Öğretmenlere ve eğitme önem verdiklerini ifade eden İsmail Yağbat “Başta şehrimizin kıymetli öğretmenleri nezdinde ülkemizdeki tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Çorum Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya, eğitime yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.