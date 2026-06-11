Son günlerde bazı yerel basın organlarında ve kamuoyunda ilimiz Akkent Mahallesi sınırları içerisindeki toplu konut alanlarında çevre düzenlemesi ve bakım hizmetlerinin yeterince yürütülmediğine ilişkin iddialar yer alması üzerine Çorum Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Akkent Mahallesi’nde çevre düzenlemesi, bakım ve onarım faaliyetleri konusunda eksik hizmet yürütüldüğüne yönelik iddiaların bulunduğu ve bu taleplerin zaman zaman mahalle sakinleri tarafından da Belediye’ye iletildiği dile getirilirken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ÖZEL MÜLKİYET

“Akkent Mahallesi'nde bahsi geçen yapılar, geniş yüzölçümüne sahip parseller üzerinde site nizamında inşa edilmiştir. Şikayetlere veya taleplere konu olan açık alanlar, yeşil alanlar ve oyun grupları kamusal alan vasfı taşımamakta olup, tamamı ilgili parsellerin özel mülkiyet sınırları içerisinde yer almaktadır.

Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, belediyelerin kamu kaynaklarını özel mülkiyete ve kat mülkiyetine tabi alanların bakım veya onarımı için tahsis etmesi yasal olarak mümkün değildir. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen tüm faaliyetler, kanuni sınırlar ve kamu yararı gözetilerek yalnızca kamusal alan statüsündeki yerlerde gerçekleştirilmektedir. Site veya apartman yönetimlerinin tasarrufunda ve sorumluluğunda bulunan mülklere ekiplerimizce müdahale edilmesi açık bir yasal mevzuat ihlali teşkil etmektedir.

“KAMUSAL HİZMETLER

KESİNTİSİZ SÜRÜYOR”

Mevzuat gereği tamamen özel mülkiyet olan bu alanlara yönelik taleplerin, eksik bilgi neticesinde kurumsal bir ihmal gibi sunulması ve Akkent Mahallemize hizmet götürülmediği yönünde bir kanaat oluşturulması gerçeği yansıtmamaktadır. Çorum Belediyesi, şehrimizin tüm noktalarında olduğu gibi Akkent Mahallesi'nde de yetki ve sorumluluk alanına giren bütün kamusal hizmetleri büyük bir hassasiyetle, eksiksiz ve kesintisiz bir biçimde yerine getirmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda Belediye tarafından Akkent Mahallesi genelinde 32.400 metrekare alana sahip 7 adet park, 63.380 metrekare alana sahip 11 adet yeşil alan ve 321.483 metrekare alana sahip 7 adet ağaçlık alan olmak üzere tüm kamusal alanlarda çevre ve bakım çalışmaları düzenli olarak yürütülmekte olup, sorumluluk alanımızdaki hiçbir noktada aksaklık bulunmamaktadır. Konuyu değerli hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız”

Muhabir: Haber Merkezi