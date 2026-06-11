Çorum Belediyesi, şehir merkezindeki trafik ve park yoğunluğunu azaltmak amacıyla Gazi ve İnönü caddelerinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) destekli süreli park uygulamasını hayata geçiriyor.

Alınan bilgiye göre, uygulama 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan uygulama kapsamında, Atatürk Lisesi ile Anitta Otel arasındaki güzergâhta hafta içi ve hafta sonu 07.00-20.00 saatleri arasında ilk 15 dakika ücretsiz park imkânı sunulacak.

Cadde boyunca EDS ile kayıt yapıldığını hatırlatan uyarı levhalarının montajı tamamlanırken, sistemin tam kapasiteyle devreye gireceği öğrenildi.

Uygulama kapsamında belirlenen 15 dakikalık ücretsiz park süresinin aşan sürücülere otomatik olarak cezai işlem uygulanacak.