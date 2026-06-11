Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu yeni konut satış kampanyasının detayları belli oldu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren projede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde toplam 20 bin konut, kurasız ve çekilişsiz olarak banka başvurusu üzerinden satışa sunulacak.

ÇORUM'A DA KONTENJAN AYRILDI

Kampanya kapsamında Çorum'a da kontenjan ayrıldı. Kentte farklı ilçelerde yer alan toplam 157 konut satışa çıkacak. Vatandaşlara 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunulurken, ödeme planlarında da çeşitli kolaylıklar sağlanacak.

ÖDEME PLANLARINDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara yüzde 25 indirim uygulanırken, yüzde 50 peşinat ve kalan tutarın 72 aya kadar vadelendirilmesi seçeneği de bulunuyor. Ayrıca peşinatın yarısının sözleşme sırasında, diğer yarısının ise 12 ay sonra ödenebileceği 60 ay vadeli ödeme modeli de uygulanacak.

ÇORUM'DA HANGİ İLÇELERDE SATIŞ YAPILACAK?

TOKİ’nin Çorum'da satışa sunduğu konutlar Bayat, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde yer alacak.

- Bayat Yotukçu Mahallesi TOKİ projesinde toplam 44 konut satışa sunulacak. Bu konutların 35’i 2+1, 9'u ise 3+1 dairelerden oluşacak.

-İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde bulunan 265 konutluk projede ise 39 adet 2+1, 11 adet 3+1 olmak üzere toplam 50 konut satış listesinde yer alacak.

- Osmancık Gemici Mahallesi'ndeki 5. Etap projesinde vatandaşlara konut imkanı sağlanacak. İlçede 38 adet 2+1, 3 adet 3+1 toplam 41 konut satılacak.

- Sungurlu Manastır Mahallesi'nde 364 konutlu projede ise 21 adet 2+1, 1 adet 3+1 olmak üzere toplam 22 konut satış listesinde yer alacak.



BAŞVURULAR HALK BANKASI VE ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN YAPILACAK

TOKİ konutları için başvurular 15 Haziran ile 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar başvurularını Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerde;

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kendisi veya eşi üzerine kayıtlı bir konut bulunmamak,

- Ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak.

Satışa sunulacak konutların fiyatları ise ilin konumu ve daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

ÖRNEK EV MODELLERİ PAYLAŞILDI

Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde satışa çıkacak TOKİ konutlarına ilişkin örnek dairelerin iç mimari görsellerini de paylaşmıştı. Yeni kampanya, özellikle yüksek konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.