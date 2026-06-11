Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 22 kişinin ‘şüpheli’ olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Gelen son bilgilere göre Kenan Doğulu'nın eşi Beren Saat de gözaltına alınan isimler arasında...

KERİMCAN DURMAZ DA GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardini de bulunuyor.

22 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Edinilen bilgiye göre, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda son olarak aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlü isimler sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği vererek serbest bırakılmıştı.