Ekipler, boş arsalarda, duvarlarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizliyor. Bazı mahallelerde yabani otlar biçilerek temizleme çalışmaları tamamlanırken, diğer alanlarda ise çalışmalar devam ediyor. Yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarının yanı sıra orta refüjlerde yapılan çalışmaları yapan ekipler, çiçekleri ile ağaçların daha kolay büyümesi sağlamak amacıyla budama işlemleri de yapıyorlar. Bu sayede daha estetik bir görünüme kavuşuyorlar.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Boş arsa ve kaldırımlarda büyüyen otların kuruma sonrası yangınlara neden olduğunu belirterek, bunu ortadan kaldırmak ve bu alanların temizlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.