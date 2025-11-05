Çorum’un spor şehri olması adına önemli adımlar atan Çorum Belediyesi 11 okula halı saha, 2 okula ise spor salonu yapacak. Yapılacak sahalarla ilgili açıklamalar yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden itibaren Çorum’un spor şehri olması adına adımlar attıklarını bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini belirtti. Başkan Aşgın “Çorum’da ki gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması adına önemli adımlar atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren mahallelerimize semt sahaları yaptık. Şimdi ise Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapacağımız protokolün ardından Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ertuğrul Gazi İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Yumurta İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Toprak Sanayi Ortaokulu, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nin bahçelerine sentetik yüzeyli çim saha, Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu’nun bahçelerine ise 250 seyirci kapasiteli spor salonu yapacağız.” dedi.

4 MAHALLEYE SENTETİK ÇİM SAHA YAPILACAK

Okullara yapılacak olan sentetik yüzeyli çim saha ve spor salonlarının yanı sıra 4 mahalleye de semt sahası yapılacağının müjdesini veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Spor Şehri Çorum vizyonumuzla hareket etmeye devam ediyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Buharaevler Mahallesi’nde Mahmutevler Caddesi’ne, Bahçelievler’de Sultan Ana Cem Evi Yanı Dumlupınar 31. Sokak’ta, Kale Mahallesi’nde Lozaevler yanına ve Ulukavak Yüzme Salonu yanına sentetik çim yüzeyli semt sahaları yapacağız. Spor Şehri Çorum vizyonumuza verdikleri güçlü destekler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak, Valimiz Ali Çalgan, AK Parti Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanımız Yakup Alar, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Dr. Mehmet Ata Öztürk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her alanda olduğu gibi ilimizin spor şehri olması adına Çorum için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.