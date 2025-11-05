Futbol tutkunları için Avrupa’da dev heyecan geri dönüyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 4. hafta bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla devam edecek. 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı sahne alacak takımlar arasında Galatasaray, Manchester City, Barcelona, Chelsea gibi devler yer alıyor. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak, Galatasaray maçı ne zaman? İşte 5 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadelesinde futbolsever “Bugün hangi maçlar var?” Sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları nereden canlı izlenir? İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba bugünkü maçlar….

ŞAMPİYONLAR LİGİ 5 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI

5 Kasım Çarşamba

20:45

Pafos – Villarreal

Karabağ – Chelsea

23:00

Manchester City – Borussia Dortmund

Newcastle United – Athletic Bilbao

Ajax – Galatasaray

Club Brugge – Barcelona

Benfica – Leverkusen

Inter – Kairat

AJAX -GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray, grubun 4. haftasında deplasmanda Ajax karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle yoluna devam ederken, Hollanda temsilcisi Ajax bu sezon henüz puanla tanışamadı.

Ajax – Galatasaray maçı, TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.