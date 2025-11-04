2025-2026 Sezonu Büyükler Serbest Güreş Süper Ligi’nde 1.etap müsabakaları Konya’da yapıldı. Çorum Belediye Spor Kulübü karşılaştığı 4 rakibine de farklı şekilde yenildi.

3 etaptan oluşan ligde 1.etap müsabakaları Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yapıldı. Çorum Belediye Spor Kulübü ilk gün Ankara ASKİ Spor Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne 10-0’lık skorlarla yenildi.

İkinci gün Erzurum Büyükşehir Belediye ve Ankara İlbank’la karşılaşan Çorum temsilcisi, iki rakibine de 7-3’lik skorlarla boyun eğdi.

8 takımın mücadele ettiği ligde 2.etap müsabakaları 12-14 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Üçüncü ve son etap müsabakaları ise Ağustos ayında yapılacak.