Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 12.haftanın kapanış maçında konuk olduğu İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’a 3-1 yenilerek bir kez daha liderlik fırsatını tepti.

Esenler Erok Stadı’nda oynanan ve Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay’ın yönettiği maçta teknik direktör Çağdaş Çavuş son 3 haftanın ilk 11’inde zorunlu iki değişiklik yaptı. Sakat olan Pedrinho’nun yerine Ferhat, hastalanan Yusuf Erdoğan’ın yerine ise Eze ilk 11’de forma şansı buldu. Cumartesi günü babasını toprağa veren Oğulcan ilk 11’deki yerini aldı.

Kazanan tarafın liderlik koltuğuna oturacağı maçta iki takım da daha ilk dakikalarda her an gol bulabileceklerinin sinyalini verdi. Nitekim 18.dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş organizasyonunda Kayode ile golü bulurken, aynı Kayode 1-0’dan sonra karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Sehic’e teslim etti.

28.dakikada Eze’nin ceza sahasında düşürülmesi üzerine kazanılan penaltı vuruşunu 31’de Oğulcan’la gole çeviren Arca Çorum FK beraberliği sağlarken, kalan sürede galibiyet golünü aradı. Buna karşılık Erokspor hızlı hücumlarla Çorum FK kalesinde etkili oldu.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısına iki takım da ilk yarıdaki 11’leri ile çıktı.

İlk yarıya oranla daha etkili oynayan Esenler Erokspor 69.dakikada Faye ile ikinci kez öne geçerken, aynı oyuncunun 83.dakikadaki golüyle de sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Şampiyonluk yarışında bir yara daha alan ve liderlik fırsatını bir kez daha tepen Arca Çorum FK 22 puanda kalırken, puanını 24’e çıkartan Esenler Erokspor ise Bodrum FK’nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sezon ikinci yenilgisini de İstanbul’da alan Arca Çorum FK’da teknik direktör Çağdaş Çavuş yine eleştirilerin odağında yer alırken, kan değişikliği yeniden gündeme geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA:1 Maçın ilk tehlikeli atağını Arca Çorum FK geliştirdi. Sağdan Oğulcan’ın ceza sahasına ortasında, ön direkte Eze’nin dokunduğu top az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 4: Soldan gelişen Esenler Erokspor atağında, Amilton ortaladı, arka direkte Faye etkili bir dokunuş yapamadı.

DAKİKA 11: Erokspor’un kazandığı serbest vuruşta, Amilton’un savunma arkasına attığı topu göğsüyle önüne alan Kayode sol çaprazdan vuruşunu yaptı, üstten aut.

DAKİKA 18: GOL! Esenler Erokspor golü buldu. Attamah’ın Kayode’ye yaptığı faul üzerine İstanbul temsilcisi, ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Kanga’nın kullandığı atışta Kayode ön direkte diziyle dokundu: 0-1.

DAKİKA 27: Erokspor ikinci gole çok yaklaştı. Hayrullah’ın pasında Kayode penaltı noktasının gerisinde buluştuğu topu sola çekip vurdu, top kaleci Sehic’te kaldı.

DAKİKA 31: GOOOLLL! Beraberlik golü geldi. 28.dakikada topla birlikçe soldan ceza sahasına giren Eze altı pasın sol köşesine yakın yerde Nzaba tarafından faulle durdurulunca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı noktasını gösterdi. 31.dakikada atışı kullanan Oğulcan, kendisine göre sol, kaleci Ertuğrul’un sağına yaptığı vuruşta topu direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+1: Arca Çorum FK atağında, ceza sahasında, sağ çaprazda Oğulcan’ın pasında Üzeyir sağ ayağının dışıyla gelişine vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 54: Arca Çorum FK atağında, sağdan Oğulcan ortaladı, penaltı noktası civarında Aleksic’in indirdiği topu Oğuz kaleye vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 69: GOL! Erokspor ikinci kez öne geçti. Soldan gelişen atakta, Hayrullah’ın pasında topla buluşan Faye Arca Çorum FK kalesine yöneldi, yayın sol çaprazından çok sert vurdu: 1-2.

DAKİKA 73: Arca Çorum FK’lı Aleksic’ın yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 83: GOL! Fark ikiye çıktı. Arca Çorum FK sağdan hücuma çıkarken kaptırılan topla başlayan Erokspor atağında, oyuna yeni giren Catakovic’in ara pasına hareketlenen Faye, sol çaprazdan, savunmaya rağmen aşırtma bir vuruşla topu kaleci Sehic’in üzerinden ağlara gönderdi: 1-3.