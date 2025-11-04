Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen U10 ve U13-U14 Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası’nda Çorum’dan katılan güreşçiler 2’si birincilik olmak üzere 5 madalya kazandılar.

Gebze Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Çorum’dan Çorum Belediye Spor Kulübü ve Çorum Gençlik Spor Kulübü’nden sporcular katıldı. Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Berkay Gözübüyük 57 kiloda, Osman Efe Yıldırım ise 68 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular.

ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASI

Çorum Gençlik Spor Kulübü’nden 3 güreşçi de üçüncülüğü elde etti. 34 kiloda Muhammet Yıldırım ile Abdullah Yıldırım, 78 kiloda da Metehan Karakuş bronz madalya için kürsüye çıktılar.

38 kiloda Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Eymen Ege Yalçın ve 68 kiloda Çorum Gençlik Spor Kulübü güreşçisi Yağız Efe Çelik ise madalya maçında yenilerek turnuvayı beşinci bitirdiler.

Turnuvaya, Rusya’dan 100, Kırgızistan’dan 35 sporcu, Türkiye’den de Çorum, İstanbul, Bursa, Muğla, Sivas, Kütahya Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Düzce’den 20 kulüp katıldı.