Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 12.hafta maçında konuk olduğu Esenler Erokspor karşısında 3-1’lik bir yenilgi alarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir kayıp daha yaşarken, en sert eleştirilerden biri de kulübün onursal başkanı Muhsin Dere’den geldi.

Dere, Erokspor maçından sonra, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahada şampiyonluğu ve Süper Lig’i yeterince isteyen bir takım göremediklerini ifade ederken, “Bu gidişle hedefimize ulaşmamızın zor olduğu aşikar” dedi.

HENÜZ GEÇ DEĞİL

Gerekli tedbirleri alarak ligin en iddialı takımı olduğunu göstermek için henüz geç olmadığını da kaydeden Muhsin Dere, “Bugün ne yazık ki sahada Süper Lig'i ve şampiyonluğu yeterince isteyen bir Çorum FK izleyemedik ve bunun sonucunda lider olarak dönebileceğimiz bir deplasmandan mağlubiyetle ayrılmış olduk.

Bu gidişatla hedeflerimize ulaşmamızın zor olduğu aşikar... Ancak biz buralara kolay gelmedik. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Kulüp olarak alınacak tedbirlerle ve daha istekli ve mücadeleci bir oyun tarzıyla bu ligin en iddialı takımı olduğumuzu göstermek için henüz geç değil.

Büyük ARCA Çorum FK camiasına bu vesileyle seslenmek istiyorum. Vazgeçmek, pes etmek, buraya kadarmış demek yok... Kenetleneceğiz, her şartta takımımıza sahip çıkacağız. Çünkü başka Çorum FK yok” ifadelerini kullandı.