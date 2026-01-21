Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şube Başkanı Umur Bahar, Mardin ili Nusaybin ilçesinde Türk Bayrağı’na yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahar, bayrağı indirmeye cüret eden kişi ve grupları en ağır şekilde kınadıklarını ifade etti.

Türk Bayrağı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün en kutsal sembolü olduğunu vurgulayan Bahar, “Bayrağımız, binlerce yıllık şanlı tarihimizin, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla yoğrulmuş milli onurumuzdur. Bu kutsal değere uzanan her el, doğrudan devletimize ve milletimizin birliğine uzanmıştır” dedi.

TEMAD olarak milli sembollere ve kutsal değerlere yönelik hiçbir provokasyonu kabul etmediklerini belirten Bahar, bu tür eylemlerin hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğinin altını çizdi. Bahar, milletin hassasiyetlerini hedef alan bu saldırıyı gerçekleştirenler ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin gecikmeksizin ve tavizsiz şekilde yerine getirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Bahar, “Dün olduğu gibi bugün de Ay Yıldızlı Bayrağımızın onurunu, milletimizin birliğini ve devletimizin bekasını savunmaya devam edeceğiz. Türk Bayrağı gökyüzünden inmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi