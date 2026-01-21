Nusaybin – Kamışlı sınır hattında Türk Bayrağı’na yönelik gerçekleştirilen provokasyon kamuoyunda yankı uyandırırken, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağının sadece bir sembol olmadığını vurgulayarak, ay yıldızlı bayrağın şehitlerin emaneti, milletin onuru ve bağımsızlığın en güçlü simgesi olduğunu ifade etti. Provokatif girişimlerin Türkiye’nin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef aldığını belirten Ahlatcı, bu tür girişimlerin aziz milletin iradesini asla kıramayacağını kaydetti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ