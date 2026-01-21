Çorum Belediyesi’nin sömestr tatiline özel düzenlediği etkinlikler sinema gösterimiyle başladı. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuk keyifli anlar yaşadı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sömestr tatilinde çocukların eğlenceli ve verimli zaman geçirmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi, tatilin ilk etkinliğinde sinema gösterimi sundu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sinema gösterimine çocukların yanı sıra veliler de ilgi gösterdi. Yüzlerce çocuğun bir arada film izlediği etkinlikte, çocuklara mısır ikramında bulunularak sinema keyfi pekiştirildi. Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, veliler de organizasyondan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çorum Belediyesi’nin sömestr tatiline yönelik etkinlikleri 22 Ocak Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenecek buz pateni ve bowling etkinliğiyle devam edecek.

