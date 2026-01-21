Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Ocak Ayı Encümen Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Çorum il genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Sahipsiz hayvanların barınaklardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik uygulamalar değerlendirilirken, 2026 yılı işletme sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Vali Ali Çalgan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Çalgan ayrıca kamu kurumları ve ilgili birimlerin işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi