Ulukavak Aile Sağlığı ve Yaşam Merkezi önüne gelişi güzel park edilen araçlar hem vatandaşları hem de sağlık çalışanlarını zor durumda bırakıyor. Özellikle pazartesi günleri yaşanan yoğunluk tepkilere neden oluyor.

Çorum’da Ulukavak Aile Sağlığı ve Yaşam Merkezi önüne yapılan araç parkları, vatandaşlar ve kurum çalışanlarının tepkisini çekiyor. Merkez binasının önü ve çevresinin adeta otopark gibi kullanıldığını belirten vatandaşlar, yaşanan durumun hem erişimi engellediğini hem de ciddi bir düzensizlik oluşturduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, özellikle Pazartesi günleri pazarcı esnafının araçlarını sağlık merkezi binasının önüne park etmesi nedeniyle sorunun daha da büyüdüğünü dile getirdi. Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan vatandaşlar, “Pazartesi günleri pazarcı esnafının araçlarını bina önüne park etmesi nedeniyle hastalar ve çalışanlar rahatsız oluyor. Neredeyse yürüyecek yer kalmıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Merkez önünde nefes almaya alan bırakılmadığını savunan vatandaşlar, yaşlılar, engelliler ve çocuklu ailelerin sağlık merkezine ulaşmakta büyük güçlük çektiğini belirtti. Sağlık merkezi binası önünde resmen taşıt işgali yaşandığını ifade eden vatandaşlar, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Vatandaşlar, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile Çorum Belediyesi’ni göreve çağırarak, Ulukavak Aile Sağlığı ve Yaşam Merkezi önü ve çevresinde yaşanan park sorununa kalıcı ve düzenli bir çözüm bulunmasını istedi.

Muhabir: Haber Merkezi