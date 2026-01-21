Edebiyat, irfan ve kültür dünyasının sevilen isimlerinden Hayati İnanç, Çorum’da düzenlenen özel bir programda sanat ve edebiyat dostlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi ile TİLMİZ Gençlik Merkezi işbirliğinde organize edilen etkinlik önceki akşam Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Hayati İnanç’ın “Gönül Rıhtımı” başlığıyla gönüllere dokunan sohbetiyle sahnede olduğu programı Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Belediye Başkan Yardımcısı TDED Şube Başkanı Turhan Candan başta olmak üzere yüzlerce vatandaş ilgiyle izledi.

Devlet Tiyatro Salonu’nun tamamen dolduğu etkinlikte edebiyatın, gönül dünyasının ve kültürel mirasın insan hayatındaki yeri üzerine derinlikli paylaşımlar yapıldı.

Hayati İnanç’ın kendine özgü üslubu ve etkileyici anlatımıyla gerçekleşecek program alkış aldı. Vali Çalgan ve Başkan Aşgın program sonunda Hayati İnanç’a çiçek verdi.

