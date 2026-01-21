Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçakça girişimin, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan açık bir provokasyon olduğunu belirtti.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, “Bu topraklarda fitne üretmeye çalışanlar bilmelidir ki; ay yıldızlı bayrak bu milletin bağımsızlık iradesinin ve bin yıllık kardeşliğinin sembolüdür” dedi.

Nuri Kuşcu, “Ay yıldızlı al bayrağımız, Allah’ın izniyle aziz milletimizin başı üzerinde ilelebet yükselecektir” ifadesini kullandı.

