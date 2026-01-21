Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi ile Tilmiz Gençlik Merkezi işbirliğinde yapılan söyleşi programına katılmak üzere ilimize gelen ünlü Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Vali Çalgan’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, kültür ve edebiyat alanında yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Kültür ve edebiyatın toplumların gelişimindeki önemine dikkat çeken Vali Ali Çalgan, gençlerin bu alanlarla buluşmasını sağlayan etkinliklerin büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Vali Ali Çalgan, “Gençlerimizin edebiyat ve kültürle buluşmasını sağlayan bu tür programlar, geleceğimiz için büyük bir kazanımdır. İlimizde böylesine değerli bir ismi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Ziyaret, iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ