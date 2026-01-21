Çorum’un tanınan ve sevilen isimlerinden Bir Medya ve Mova City Gayrimenkul ortaklarından Atakan Akman’ın ablası Asuman Sümer(53) son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Faruk Akman’ın kızı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmen Selim Sümer’in eşi, Sami ve Emir Sümer’in annesi, Aylin Şahin’in ablası Asuman Sümer, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu aniden kötüleşen Sümer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakip Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi