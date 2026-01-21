Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Çorum OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çorum OSB’de faaliyet gösteren yatırımcıların süre uzatım talepleri değerlendirilirken, yeni açılan parsellerde yatırım yapmak isteyenlerin başvuruları görüşüldü. Ayrıca, bölgedeki kiralama talepleri de gündeme alınarak ayrıntılı şekilde ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerle, Çorum OSB’de yatırım süreçlerinin sağlıklı şekilde ilerlemesi, üretim kapasitesinin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sunacak adımların planlanması hedeflendi.

Toplantıda yatırımcıların taleplerinin etkin biçimde karşılanmasına yönelik önemli kararlar alındı.

