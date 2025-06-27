Bayat’ta düzenlenen Gençlik Kupası Voleybol Turnuvası’nda şampiyonluk kupası Bayat Belediyesi takımının oldu.

Bayat Kaykamamlığı ve Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Kupası adı altında düzenlenen voleybol turnuvasında heyecan sona erdi. 6 takımdan 60 sporcunun katılımı ile Bayat Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva sonunda Bayat Belediyesi takımı şampiyon olurken, Bayat Anadolu Lisesi ikinci, Ölü Ozanlar Derneği ise üçüncü olarak tamamladı.

Son maçın ardından ödül töreni düzenlendi. Törene, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Cumhuriyet Savcısı Özgür Tahtacı katıldı. Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.