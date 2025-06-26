2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanması ile birlikte okullardaki spor faaliyetleri de sona erdi. Her yıl okul spor faaliyetlerine ilgi artarak devam ederken, bu yıl ise 11 bin 257 öğrencinin okul sporları faaliyetlerine katılarak ter döktüğü belirtildi.

Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay dün yaptığı yazılı açıklama ile 2024-2025 yılında yapılan spor faaliyetlerini duyurdu. Türkay ilk olarak okul spor faaliyetlerinin hedefinden bahsetti. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrencilerin en az bir spor dalında spor yapmasını hedeflediklerini ifade eden Türkay, “İlkokul fiziksel etkinlikleri (İFET) ve Geleneksel Çocuk Oyunları (GÇO) etkinliklerine katılımın artırılarak, çocuklarımızın erken yaşta sportif yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak, Muhtelif kademe, kategori ve spor dallarında mahalli ve ulusal düzeyde düzenlenen okul spor yarışmalarına katılımın artırılarak, ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek performans sporcularının keşfedilmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlamaktır” dedi.

44 BRANŞTA FAALİYET YAPILDI

İl Temsilcisi Mustafa Türkay, 2024-2025 yılında okul sporları faaliyetleri kapsamında 3x3 Basketbol, Aba Güreşi, Artistik Jimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bilek Güreşi, Bocce, Boks, Bowling, Dart, Floor Curling, Futbol, Futsal, Geleneksel Türk Okçuluğu, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hantbol, Hokey, Judo, Karakucak Güreşi, Karate, Kayak, Kick Boks, Korfbol, Kros, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular 3e3 Basketbol, Özel Sporcular Atletizm, Paletli Yüzme, Ragbi, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu ve Yüzme olmak üzere 44 branşta, 283 kategoride il birinciliği müsabakaları yapıldığını belirtti.

EN FAZLA İLGİ FUTSALA

Biten eğitim-öğretim yılında okul sporları faaliyetleri kapsamında 11 bin 257 öğrencinin sporla buluştuğunun da altını çizen Türkay, “İl genelinde en çok sporcu öğrenci lisansı 1545 ile futsal branşına olurken, voleybol branşına 1282, satrança ise 1253 öğrenci lisans çıkardı” dedi.

GELENEKSEL ÇOCUK ŞENLİĞİNE 8 BİN ÜZERİ ÖĞRENCİ

Türkay, “İlkokulların katılımı her yıl okul sporları faaliyetleri kapsamında yapılan geleneksel çocuk oyunları (yağ satarım bal satarım oyunu, mendil kapmaca otunu ve Kaleli yakan top oyunu) tüm ilçelerimizde ve merkezde Geleneksel Çocuk Oyunları İl Şenliği ile sonuçlanan Geleneksel Çocuk Oyunlara 67 İlkokullardan 8.365 Öğrenci Sporcu katılmıştır” dedi.

155 ÖĞRENCİ KÜRSÜ YAPTI

Okul sporları faaliyetleri kapsamında Çorum’u il dışında temsil eden öğrencilerden 155’i kürsü yaparak Çorum’un gururu olmayı başardılar. Okul sporları Türkiye Şampiyonası’nda boy gösteren 86 öğrenci ise dereceye girerek Çorum’u başarıyla temsil ettiler.

Ferdi müsabakaların yanı sıra grupklarda Çorum’u temsil eden 36 okul ise takımlar sıralamasında derece elde etmeyi başardı. Okul takımlarından 2 okul yarı final derecesi elde ederken, 6 okul ise Türkiye şampiyonalarında kürsüye çıkmayı başardı.

2 BİN 500 ÖĞRENCİ ÇORUM’A GELDİ

Çorumlu öğrencilerin yanı sıra farklı illerden Çorum’a gelen 2 bin 500 öğrenci Çorum’da dereceye girebilmek için ter döktü.

Okul sporları faaliyeti kapsamında Çorum’da ilk olarak Aralık ayında gençler judo grup birinciliği, Şubat ayında gençler yüzme grup birinciliği, Mart ayında gençler curling grup birinciliği, basketbol yarı final grup birinciliği, gençler korfbol grup birinciliği, yıldızlar korfbol grup birinciliği, Nisan ayında gençler bilek güreşi grup birinciliği, Mayıs ayında küçükler futbol yarı final grup birinciliği ve küçükler-yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonası olmak üzere 10 branşta 2 bin 500 öğrenci Çorum’da ter döktü.