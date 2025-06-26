Ordular arası Dünya Güreş Şampiyonası Almanya’da devam ediyor. Biri Çorumlu, diğeri Çorum Belediye Spor Kulübü’nden olmak üzere 2 tanıdık güreşçi de milli mayoyu giyerken, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Hüseyin Bakır kürsüye çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına serbest stil 74 kiloda milli mayoyu giyen Hüseyin Bakır, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırırken, şampiyonluk maçında yenilince ikinci oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

SIRA MERT İLBARS’TA

Şampiyonada, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Mert İlbars ise grekoromen stil 60 kiloda madalya mücadelesi verecek.