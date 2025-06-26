Çorum’un muay thai (Tayland boksu) ve kickbokstaki milli sporcusu, Muay Thai Süper Ligi’nde son 3 yılın 57 kilo şampiyonu Abdussamet Uğurlu’ya genç iş insanı, Çorum Autox Premium Service sahibi Serhat Karakaya’nın sponsor olduğu bildirildi. Karakaya’nın, 2025 yılında düzenlenecek ulusal ve uluslararası tüm organizasyonlarda Abdussamet Uğurlu’nun sponsor olacağı kaydedildi.

Bir Çorumlu sporcunun uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmesinden ve elde ettiği başarılarıyla gurur duyduğunu belirten iş insanı Serhat Karakaya, Abdussamet Uğurlu’nun elde ettiği başarıların yanı sıra genç sporcular için rol model olduğunun da altını çizdi.

Önümüzdeki hafta İzmir’de Türkiye şampiyonasında, sonrasında ise Tayland’da düzenlenecek Dünya Askeri Oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek olan Abdussamet Uğurlu ise, elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılara rağmen sponsor bulmakta zorlandığını, bu noktada genç iş insanı Serhat Karakaya’nın verdiği desteğin çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, Karakaya’ya teşekkür etti.