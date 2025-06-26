Muay Thai (Taylan boksu) Süper Ligi’nde son 3 yılın 57 kilo şampiyonu, Çorumlu milli sporcu Abdussamet Uğurlu, önümüzdeki Temmuz ayında iki büyük organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Uğurlu, ilk olarak 1-7 Temmuz tarihlerinde, İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Kickboks Şampiyonasında ringe çıkacak. Kilosunda şampiyonluğun en büyük adayı olan Abdussamet Uğurlu, İzmir sonrası Tayland’ın yolunu tutacak. Uğurlu, 8-12 Temmuz tarihlerinde, Tayland’da düzenlenecek olan Askeri Oyunlar Dünya Muay Thai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.