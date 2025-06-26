Kütahya’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında mücadele eden Çorumlu judocu Rabia Yağmur Özbudak altın madalya kazandı.

Kütahya Yeni Spor Salonu’nda, 66 ilden 1.101 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Ankara Türk Telekom Spor Kulübü adına 70 kiloda mücadele eden Rabia Yağmur Özbudak, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Özbudak, finalde Antalya Denge Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yağmur Yüce ile Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Final müsabakasını da kazanan Rabia Yağmur Özbudak şampiyon olup altın madalya kazandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesi Çayan köyü nüfusuna kayıtlı olan Rabia Yağmur Özbudak’ın ailesi ile birlikte Ankara’da ikamet ettiği belirtildi.

Rabia Yağmur’un ablası Döne Melike’nin de ümitlerde Türkiye şampiyonluğunun olduğu kaydedildi.