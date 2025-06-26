Arca Çorum FK’nın eski sportif direktörlerinden Yakup Ateş, Süper Lig’den düşen ve yeni sezonda Arca Çorum FK ile birlikte Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Sivasspor’da sportif direktörlük görevine getirildi.

Yakup Ateş, 2021-2022 sezonunun devre arasında göreve geldiği Arca Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra Sarıyer’e sportif direktör olurken, son 2 sezonu geçirdiği 68 Aksaray Belediyespor ile önceki gün yollarını ayırmıştı. 43 yaşındaki Ateş, yeni sezon için memleketinin takımı Sivasspor’un sportif direktörü oldu.