Arca Çorum FK’nın Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia’ya 3-0 yenildi.

Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynanan ve ilk yarısı golsüz biten maçta İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 71.dakikada Yeboah, 75 (penaltıdan) ve 90+2.dakikada da Lion Lauberbach attı. Galatasaray, 90.dakikada Barış Alper Yılmaz’la penaltı vuruşundan yararlanamadı.

KAMP BUGÜN BİTİYOR

Galatasaray’ın Avusturya kampı bugün sona erecek. İstanbul’a dönecek olan sarı-kırmızılı takım sezon öncesi son etap hazırlık döneminde, 2 Ağustos Pazar günü Rams Park’ta Fransa temsilcisi Rennes ile özel maçta karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında, 14 Ağustos’ta Arca Çorum FK’yı konuk edecek olan Galatasaray, son hazırlık maçında ise 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya temsilcisi Villareal ile karşılaşacak.