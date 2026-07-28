Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Ordu’da düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5.Etap Müsabakalarında mücadele eden İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçileri 1 şampiyonluk, 2 üçüncülük madalyası kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Aybastı Yaylası’nda düzenlenen güreşlerde antrenör Adem Uysal nezaretinde mücadele eden İskilipli güreşçilerden Berkay Yurdusay minik-1’de tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Minik-2 boyda Kerem Bütüner ile ayak boyunda Samet Aslan ise üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandılar.