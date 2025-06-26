Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Erzurumspor ilk transferlerini gerçekleştirdi.

Teknik direktörlüğüne Arca Çorum FK’nın eski çalıştırıcılarından Serkan Özbalta’yı getiren Dadaşlar, Slovenya ekibi NK Bravo’dan 25 yaşındaki Hırvat kaleci Matija Orbanic ve Slovenya’nın Maribor takımından Avusturyalı 27 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Marko Bozic’i kadrosuna kattı.

9 FUTBOLCU İLE GİTTİ

Öte yandan, Erzurumspor’un 9 futbolcuyla yollarını ayırdığı belirtildi. Mavi-beyazlıların, Celal Hanalp, Mehmet Taş, Göktuğ Bakırbaş, Ataberk Dadakdeniz, Odise Roshi, Azubuike, Streli Mamba, Batuhan Arslan ve Gökhan Akkan’la yollarını ayırdığı, Tonio Teklic ile ilgili kararı ise teknik direktör Serkan Özbalta’nın vereceği kaydedildi.