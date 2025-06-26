Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor’da teknik direktör sorunu çözüldü.
Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda Murat Karakoyun’un başkan seçilmesinden sonra yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Balıkesir temsilcisi, iç transferde kaleci Akın’la anlaşırken, teknik direktör konusunda da biten sezonda takıma play-off finali oynatan Mustafa Gürsel’le yola devam etme kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde Amed Sportif Faaliyetler’e imzanın eşiğinden dönen 51 yaşındaki Mustafa Gürsel, Bandırmaspor’un başında 43 resmi maça çıktı. Bordo-beyazlı takım bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 13 beraberlik, 10 yenilgi alırken, attığı 62 gole karşılık 52 gol yedi.