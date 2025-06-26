U17 Futbol Milli Takımımız, Venezuela'nın Porlamar şehrinde düzenlenen UEFA-CONMEBOL U17 Gelişim Turnuvası’ndaki ilk maçında Şili'ye 2-1 yenilirken, Arca Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan son yarım saatte süre aldı.

Centro Nacional de Alto Rendimiento’da oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Türkiye’nin golünü 42. dakikada Furkan Koçak atarken, Şili'nin gollerini 54. dakikada penaltıdan Alonso Avila ve 90. dakikada Vicente Castaneda kaydetti. Karşılaşmanın 64. dakikasında Berkay Muratoğlu’nun kırmızı kart görmesi üzerine Türkiye maçı 10 kişi ile tamamladı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Hasan Ege Akdoğan, 60.dakikada Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Yiğithan Çubukçu’nun yerine oyuna girdi.

Turnuvada günün diğer maçında ev sahibi Venezuela, Paraguay’ı 3-2 yendi.

4 takımlı turnuvada ikinci maçlar bu gece oynanacak olup, Türkiye saati ile saat 23.007te başlayacak karşılaşmada Türkiye ile Paraguay, saat 02.00’de de Şili ile Venezuela karşılaşacak.