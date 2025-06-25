U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 24 grup merkezinde devam ediyor. Amasya grup merkezinde mücadele eden Mimar Sinanspor ilk günü BAY geçmişti. Çorum temsilcisi bugün Yozgat Sorgunspor ile karşı karşıya geldi. Suluova Sentetik Sahası’nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor rakibini Mert Atak’ın golleri ile 4-0 mağlup etti.

Yeşil-Siyahlılar yarın saat 18.00’de Samsun Büyükşehir Belediyespor ile aynı sahada karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan diğer grubun birincisi ile 27 Temmuz Cuma günü şampiyonluk maçına çıkacak.

Muhabir: RIFAT KARA